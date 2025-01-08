Kripto paralar neden düşüyor? Coinler kırmızıya döndü

08 Ocak 2025 21:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 21:38

Kripto paralar, makroekonomik verilerin etkisiyle kırmızıya döndü. Kripto para düşüş nedenleri merak ediliyor. Toplam piyasa değeri 227 milyar dolar düşerek 3,28 trilyon dolara geriledi. Bitcoin, %6'nın üzerinde değer kaybederek 95 bin 500 dolara indi. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş ve enflasyon korkuları piyasayı etkiledi. Celestia (TIA) %17 düşüşle dikkat çekerken, Coinbase'in SEC ile olan davası ve Çek Ulusal Bankası'nın Bitcoin açıklaması da gündemde.

Kripto​ para piyasası, bugün makroekonomik koşulların etkisiyle sert bir düşüş​ yaşadı.

KRİPTO NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paraların düşüşü, özellikle ABD​'den gelen ekonomik verilerin etkisiyle başladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki ani yükseliş ve Tarım Dışı İstihdam verisine yönelik beklentiler, piyasa duyarlılığını önemli ölçüde etkiledi. Ayrıca, ISM verilerinin ABD ekonomisinde beklenenden daha hızlı bir büyüme gösterdiğini açıklaması, enflasyon​ endişelerini artırarak piyasalarda satış baskısına neden oldu.

Presto Research analisti Min Jung, bu düşüşü NASDAQ ve S&P 500'deki kayıplarla bağdaştırarak, kalıcı enflasyon korkularının piyasalarda genel bir düşüş eğilimi oluşturduğunu belirtti. Bu durum, yatırımcıların Fed'in yüksek faiz oranlarını daha uzun süre koruyacağı beklentisiyle daha temkinli davranmasına yol açtı.

KRİPTO PARALAR NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA!

Son dakika gelişmelerine göre, kripto paraların düşüşünde bugün öne çıkan birkaç faktör var. İlk olarak, ABD'deki ekonomik verilerin piyasa beklentilerini değiştirmesi ve Fed'in para politikası hakkında belirsizlik oluşturması. Ayrıca, Coinbase'in SEC ile olan davasının durdurulması ve borsaya temyiz izni verilmesi, yatırımcıların kripto paraların gelecekteki düzenleyici ortamına dair endişelerini artırdı.

Çek Ulusal Bankası Başkanı Aleš Michl'ın Bitcoin'in ülkenin döviz rezervlerini çeşitlendirebileceği yönündeki açıklaması, kısa süreli bir iyimserlik ortamı oluştursa da, genel piyasa duyarlılığı negatif kaldı. Toplam kripto piyasası değerinin 227 milyar dolar düşmesi, yatırımcıların kripto para birimlerinden çıkış yaptığını ve riskten kaçınma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin, son 24 saat içinde %6'nın üzerinde değer kaybederek 95 bin 500 dolara düştü. Bu düşüş, hafta başında ulaştığı 102 bin dolar seviyesinden ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Bitcoin'in bu düşüşündeki ana nedenler arasında, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler ve ABD'deki ekonomik verilerin ortaya koyduğu enflasyon korkusu yer alıyor.

Bitcoin'in kritik seviyelerin altına düşmesi, yatırımcılar arasında panik satışlarına neden olabilir. BTC Markets analisti Rachael Lucas, Fed'in yüksek faiz oranlarını sürdüreceği beklentisinin piyasada baskı oluşturduğu ve bu durumun Bitcoin gibi riskli varlıklardan çıkışları teşvik ettiğini belirtti.

KRİPTO PARA NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto paralar, ABD'den gelen ekonomik veriler, enflasyon korkuları ve Fed'in para politikasına ilişkin belirsizlikler nedeniyle düşüyor.

BİTCOİN'İN DÜŞÜŞ NEDENİ NEDİR?

Bitcoin'in düşüşü, ABD'deki ekonomik verilerin oluşturduğu enflasyon endişeleri ve Fed'in yüksek faiz oranlarını sürdürme olasılığına bağlı.

CELESTİA (TIA) NEDEN BU KADAR DÜŞTÜ?

Celestia (TIA), piyasanın genel düşüş eğilimini takip ederek, %17'lik bir düşüş yaşadı. Bu, kripto piyasasındaki genel dalgalanma ve riskten kaçınma davranışlarından kaynaklanıyor.

COİNBASE VE SEC DAVASI NE DURUMDA?

Bir ABD yargıcı, Coinbase'in SEC ile olan davasını durdurdu ve borsaya dijital varlıklarının menkul kıymet olup olmadığını temyize götürme izni verdi.

ÇEK ULUSAL BANKASI BİTCOİN KULLANACAK MI?

Çek Ulusal Bankası Başkanı Aleš Michl, Bitcoin'in döviz rezervlerini çeşitlendirmek için kullanılabileceğini öne sürdü, ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı.