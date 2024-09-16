Kullanıcılar Discord uygulamasınında sunucu hatası olduğunu bildirdi

16 Eylül 2024 15:57 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 16:02

Çeşitli kanallar ve odalar kurularak sesli ve yazılı mesajlaşma uygulaması olan Discord'a girmek isteyenler hata ile karşılaştı. Sunucu hatası ile karşılaşanlar çöktü mü, neden açılmıyor araştırmaya başladı.

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Çevrimiçi oyun oynayanların sıklıkla kullandığı Discord​ uygulamasında bugün bazı sunucu​ hataları yaşandı.

Ses, görüntü ve metin olarak mesajlaşma​ olanağı sağlayan uygulamanın bugün giriş yapmaması üzerinde neden giremiyorum, sunucular çöktü mü gibi aramalar yükseldi.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ 16 EYLÜL SON DAKİKA?

Uygulamada bugün bazı teknik arızalar geldi. 15.30 civarında giriş yapan kullanıcılar hata​ ile karşılaşırken ekipten henüz bir açıklama gelmedi.

Sorunun kısa süreli bir teknik problem olduğu tahmin ediliyor ve kısa sürede sorunsuz olarak giriş yapılması bekleniyor. Downdetector'de yer alan kullanıcı raporlaması şöyle:

DİSCORD SERVES STATUS NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Uygulamaya giriş esnasında problem yaşayanların karşılaştığı "Serves Status" ifadesi, sunucu durumu anlamına geliyor. İngilizce olan yazının Türkçe karşılığı sunucu durumu demektir. Genellikle sunucu ile ilgili hata yaşandığında ekrana gelen bir yazıdır.