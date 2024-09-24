Kullanıcılar Sahibinden sitesine giriş yaparken sorun yaşıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

24 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 11:48

Alışveriş sitesi olan Sahibinden sitesinde araba, ev ve birçok ürün satışı gerçekleşiyor. Milyonlarca kişinin her gün sıklıkla ziyaret ettiği Sahibinden uygulamasında bazı erişim sorunlarının yaşanmasının ardından çöktü mü, neden açılmıyor araştırıldı.

24 Eylül günü erken saatlerde uygulamada meydana gelen teknik arıza sonucunda kullanıcılar giriş esnasında problem yaşadı. Uygulamanın açılış sayfasında gelen hata bildirimiyle beraber neden girilmediği de merak konusu oldu. SAHİBİNDEN ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA 24 EYLÜL? 24 Eylül günü Sahibinden uygulamasında bazı erişim sorunları meydana geldi. Öğlen saatlerinde yapılan raporlamalara göre uygulamada teknik arıza yaşandı. Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor. Downdetector'de yer alan raporlamalar ise şöyle: SAHİBİNDEN NEDEN AÇILMIYOR? Bugün sabah saatlerinde oluşan teknik sorun nedeniyle kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken hata ile karşılaştı. Sosyal medyada da sorun bildiren kullanıcılar ne zaman düzeleceğini beklerken ekipten şu an için herhangi bir açıklama gelmedi. İlgili Haberler Ev sahibinden altın ile kira talebi! Dikkat çeken yargı kararı: Kira sözleşmeleri geçersiz sayılır Sahibinden satılık köy! Züğürt Ağa filmi gerçek oldu, yıllar önce aldığı köyü satışı çıkardı