Sahibinden satılık köy! Züğürt Ağa filmi gerçek oldu, yıllar önce aldığı köyü satışı çıkardı

06 Eylül 2024 10:58 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:36

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik mahallesini 1993 yılında satın alan ve ismini Yeşil Vadi koyan Cengiz Şişman, satın aldığı köyü satışa çıkardı. 6 bin dönümlük arazi üzerinde bulunan köyü satıp şehre yerleşme kararı alan Şişman; Şener Şen’in başrolünde oynadığı Züğürt Ağa filminde ağanın köyü satıp şehre yerleşmesinden etkilendiğini ifade etti.

Erzurum’un Aşkale ilçesine bağlı Çiftlik mahallesinde yaşayan Cengiz Şişman, yaşadığı 6 bin dönümlük köyün tamamını 1993 yılında satın aldı. Yıllar içinde köyden şehre göç de artınca köyde yalnız kaldığını belirten Şişman, Yeşil Vadi ismini koyduğu köyü satışa çıkardı.

2021 yılında 10 Milyon TL’ye satışa çıkardığı köyüne alıcı bulamayan Cengiz Şişman, köyünün fiyatını 50 Milyon TL’ye çıkardı.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Şişman; Maddi anlamda zorlandığını ve şehre yerleşmek istediğini belirterek, Züğürt Ağa filminden etkilendiğini ifade etti.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİNDE OLDUĞU GİBİ BENDE KÖYÜMÜ SATIYORUM

Buranın ismini kendimce Yeşil Vadi koydum. Yeşilçam'da izlediğim filmden esinlenerek bu ismi koydum. Şimdide yine Yeşilçam'dan esinlenerek bu köyü satıyorum. Şener Şen'in Züğürt Ağa filminde dediği gibi köyü satıyorum. Ben bu köyü, 1993 yılında satın aldığımda bu köyde 30 hane yaşıyordu. Zamanla burada yaşayanlar, kente göç ettiler.

GİTMEK İSTEMİYORUM AMA MECBURUM

Burası 6 bin dönüm üzerine kurulu. Ben burada hayvancılık yapacağım diye geldim ama burası maddi gücümü aşıyor. Bütün parayı buraya verdim şimdi zorlanıyorum. Burayı iyi değerlendiremiyorum. Şu anda burada benden başka kimse yok. Buradan gitmek istemiyorum ama mecburum.

Köy için yüksek teklifler aldığını fakat istediği rakamı vermedikleri için henüz satmadığını belirten Şişman, "Benim gücüm olsa burayı satmam. İş adamları var, burası gibi yerleri çok iyi değerlendiriyorlar.

Ben buraya 50 milyon lira para istiyorum. Sıkıldım burada hem bedenen hem maddi olarak.