Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sanatçı alımı yapacağı şehirler belli oldu

16 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 09:21

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera Genel Müdürlüğüne bağlı Devlet Opera ve Bale Müdürlüklerine 175 sözleşmeli sanatçı alımı yapacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı​, solist sanatçı​, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapacak sözleşmeli 166 personel ve 9 yabancı uyruklu personel alımı yapacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HANGİ ŞEHİRLERE SANATÇI ALIMI YAPACAK?

Bakanlık, Devlet Opera Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Bale Müdürlüklerine sözleşmeli 166 ve yabancı uyruklu 9 toplamda 176 sanatçı alımı yapacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI HANGİ POZİSYONLAR İÇİN SANATÇI ALIMI YAPACAK?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapacak sanatçı istihdam edecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SANATÇI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını elektronik ortamda tamamlayacak.