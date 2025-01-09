Kupada finalin adı Sporting Lizbon-Benfica! Kerem Aktürkoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edildi

09 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 15:36

Kerem Aktürkoğlu'nun oynadığı Benfica ile Sporting Lizbon, Portekiz Lig Kupası'nın finalinde karşı karşıya gelecek. Sporting Lizbon-Benfica maçında Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Son dönemlerde yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle final mücadelesinde milli futbolcunun yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

Portekiz Lig Kupası kapsamında geçtiğimiz hafta oynanan yarı final​ mücadelelerinde Sporting Lizbon​, Porto'yu 1-0 mağlup ederek finale yükselmişti.

Benfica​ ise Braga'yı 3-0 yenerek finale adını yazdıran ikinci takım olmuştu. Bu hafta ise Sporting Lizbon ile Benfica final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Vatandaşlar tarafından karşılaşmada milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU​ SPORTİNG LİZBON-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz hafta Portekiz Süper Ligi kapsamında oynanan Braga karşılaşmasında yaptığı pas hataları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Yapılan eleştirilerin ardından Bruno Lage 3 gün sonra Portekiz Lig Kupası kapsamında oynanan Braga karşılaşmasında ise milli futbolcuyu yedeklerden oyuna dahil etti.

Portekiz Lig Kupası finalinde de Kerem Aktürkoğlu'nun son haftalardaki form düşüklüğü nedeniyle yedeklerden oyuna dahil olması bekleniyor.

SPORTİNG LİZBON-BENFİCA MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Final karşılaşması öncesinde Benfica'da sadece Tiago Gouveia'nın sakatlığı bulunurken Sporting Lizbon'da 3 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Nuno Santos, Daniel Bragança ve Matheus Reis yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle finalde oynamayacak.

Muhtemel 11'lerin işe şöyle olması bekleniyor:

Sporting Lizbon: F. Israel, Fresneda, Diomande, J. St. Juste, E. Queresma, Catamo, Hjulmand, Morita, Araujo, Francisco Trinacao, Gyökeres

Benfica: Trubin, Antonio Silva, Araujo, Otamendi, Carreras, Florentino, Orkun Kökçü, A. Di Maria, F. Aursnes, A. ScHjelderup, E. Pavlidis

SPORTİNG LİZBON-BENFİCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon ile Benfica'nın karşı karşıya geleceği Portekiz Lig Kupası finali 11 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 22.45'te oynanacak.