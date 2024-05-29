Kurban Bayramı resmi tatili için harekete geçildi! 9 gün talebi gündemde...

29 May 2024 11:31 - Güncelleme : 29 May 2024 12:10

Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde

Kurban Bayramı otobüs ve uçak bileti satışlarını artırdı! Tatilde Paris ve Bodrum önde

2024 Kurban Bayramı tatili olarak açıklanan 15, 16, 17, 18, 19 Haziran'a 20, 21 Haziran tarihleri de eklenerek Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması için turizm camiasından çağrı geldi. Akdeniz Turizm Otelcileri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 14 Haziran'da eğitim - öğretim yılının tamamlanacak olmasına dikkat çekerek, İç turizmde hareketliliğin artması için Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını istedi.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

2024 Kurban Bayramı tatili 15, 16, 17, 18, 19 Haziran olarak açıklandı. Memurların, 15 Haziran Cumartesi başlayacakları Kurban Bayramı tatilleri, 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. Yani memur 5 gün tatil yapacak.

"KURBAN BAYRAMI İZNİ 9 GÜNE ÇIKSIN"

Akdeniz Turizm Otelcileri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmcilerin sezona güzel bir başlangıç yapmaları için kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkması için gerekli olduğunu söyledi. Bu tarz benzer tatillerde son anda turizm camiası da düşünülerek tatil sürelerinin uzatıldığı olmuştu. Şimdi gözler yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda vereceği kararda...

KURBAN BAYRAMINDA OTELLER DOLDU

5 günlük kurban bayramı izninde özellikle Antalya bölgesindeki otellerde doluluk oranları yüzde 80'in üzerine çıktı. İç turizm hareketliliği zirve yapmış durumda. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması durumunda turizmcinin gelirlerinde ciddi bir artış bekleniyor.