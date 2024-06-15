Kurban Bayramı’nda bayram namazı Şanlıurfa Birecik ilçesinde 05.46’da, Ceylanpınar ilçesinde 05.38’de kılınacak

15 Haziran 2024 20:15 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:17

Türkiye Gazetesi’nin takvimine göre 16 Haziran Pazar günü başlayan Kurban Bayramı 4 gün sürecektir. İl ve ilçelerdeki bayram namazı saatleri merak edilmekte.

Şanlıurfa Birecik ilçesinde bayram namazı 05.46’da kılınacak.

Bayram ezanı Şanlıurfa Ceylanpınar’da 05.38’de okunacak.

“Ey iman edenler! Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın; hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah’tan korkun! Müminler yalnız Allah’a dayansınlar.” (MAİDE/11)

KURBANDA VEKALET NASIL VERİLİR?

Kurban başkasına kestirilirken, “Allah rızası için bayram kurbanımı kesmeye seni vekil ettim.” demek gerekir. Kurbanı başkası alıp başkası kesecekse de, “Bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye ve kestirmeye seni umumi vekil ettim.” denilmeli.

Kurban kesmesi vacip olmayan kimse de vekil olarak kurban kesebilir.

Birden çok kişiye vekalet vermek sahihtir. Aynı zamanda vekalet verilen kişiye para verilebilir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ŞANLIURFA’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Şanlıurfa’da bayram namazı 05.48’de kılınacak.