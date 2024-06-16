Kurban bayramında kurban etini pay ederken kimlere verdiğinize, nasıl paylaştığınıza dikkat edin! Pay verirken

16 Haziran 2024 06:47 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:03

Kurban Bayramı'nda kurban eti paylaştırma hakkında önemli uyarılar bulunmakta. "Biz her ümmet için bir kurban ibadeti belirledik ki, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları keserken O’nun adını ansınlar. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır; öyle ise yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!" (Hac 34)

"Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın şiarlarından kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar ayakta dururken üzerlerine Allah’ın adını anın. Yan üstü düştüklerinde de onlardan yiyin, kanaatkâr olanlara da, isteyenlere de yedirin. Şükredesiniz diye onları sizin hizmetinize verdik. Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşacaktır; Allah’a ulaşacak olan sizin takvanızdır. Size doğru yolu gösterdiği için Allah’ı büyük tanıyasınız diye onları sizin hizmetinize verdi. Güzel davrananları müjdele!"(Hac 36-37)

Kurban edilen hayvanların eti, belirli kurallar ve adımlar doğrultusunda paylaştırılırken, dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır.

KURBAN ETİ NASIL PAY EDİLİR, PAYLAŞTIRILIR?

Kurban Bayramı'nda kurban edilen hayvanların eti, öncelikle ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu dağıtım genellikle yerel camilerde veya dernekler aracılığıyla gerçekleştirilir. Kuran-I Kerim’de kurban etinin paylaştırılması hakkında ayetler de mevcuttur. Bu ayetlerden bazıları: Kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin” (Hac 28)

Peygamber Efendimiz’in kurban ibadeti ile ilgili hadisleri de Müslümanlara önemli bir yol gösterici olmaktadır. Bu hadislerden bazısı: Seleme b. Ekva’nın (r.a.) naklettiğine göre: Hazreti Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Kim kurban keserse bayramın üçüncü gecesinden sonra evinde kurban etinden bir şey bulunduğu halde sabahlamasın” buyurdu. Ertesi seneye girdiğimiz zaman sahabeler: “Ey Allah’ın Resulü! Kurban etlerini geçen sene yaptığımız gibi mi yapacağız (yani dağıtacak mıyız)?” diye sordular. Hazreti Peygamber: “Hayır (bu yıl yiyin, yedirin, azık da edinin) çünkü geçen sene halk arasında geçim zorluğu vardı. Bu sebeple kurban etlerinin halk arasında dağıtılmasını arzu ettim” buyurdu.(Müslim)

Kurban kesen aileler, eti ilk önce üç parçaya ayırmalıdır. İlk parça kurban kesen ailede yenilmesi içindir; ikinci parça akraba, eş-dost içindir; üçüncü parça ise kurban kesemeyip ihtiyaç sahibi olan aileler ve kişiler içindir. Ancak buna ek olarak Hanefi mezhebine göre kurban etinin tamamı da evde kalabileceği söylenmiştir. Şafi mezhebinde ise kurban etinin az bir kısmı dahi olsa dağıtılması daha uygun görülmüştür.

KURBAN ETİ PAY EDİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban eti paylaşımı yapılırken, dini kurallara ve adalet ilkesine uygun davranılması önemlidir. Eti hak eden kişilere eşit ve adil bir şekilde dağıtmak, Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun hareket etmek anlamına gelir. Ayrıca, etin sağlıklı bir şekilde saklanması ve hijyenik koşullarda dağıtılması da önemlidir.

KURBAN ETİ KİMLERE VERİLMEZ, KİMLERE VERİLİR?

Kurban eti, genellikle ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara verilir. Ayrıca, aile içinde ve misafirlere ikram edilir. Ancak, kurban eti, belli bir maddi durumu olan kişilere veya hayır kurumlarına da bağışlanabilir. Kimlere verilemeyeceği ise dini ve ahlaki kurallara göre belirlenir. Mesela, kurban eti, kesen kişinin ailesine veya kendi ihtiyaçları için ayırdığı miktarın dışında kalanıyla ticaret yapılamaz veya satılamaz.

Kurban Bayramı, birlik, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştirildiği önemli bir dönemdir. Kurban etinin adaletli bir şekilde paylaşılması, toplumda birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkı sağlar. Bu nedenle, kurban eti paylaşımında dikkatli ve özenli olmak büyük önem taşır.

Kurban Bayramı, Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır ve bu bayramda kurban kesimi geleneği büyük bir öneme sahiptir. Kurban edilen hayvanların eti, belirli kurallar ve adımlar doğrultusunda paylaştırılmaktadır.

KURBAN ETİ KURBAN KESENLERE VERİLİR Mİ?

Kurban etini, kesen de yiyebilir. Fakir zengin herkese de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehabdır. Hepsini fakirlere de verebilir.

Fakirler gözetildiği sürece kurban eti, kesenlere de verilir. Ancak buradaki önemli nokta önce kesemeyenleri göz etmektir.

KURBAN ETİ PAY EDERKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Kesim: Kurban Bayramı'nda, belirlenen vakitlerde kurbanlık hayvanlar dini ritüellere uygun bir şekilde kesilir. Bu kesim genellikle yetkili kesim yerlerinde veya görevliler tarafından gerçekleştirilir. Kesim sırasında hayvanın eti, belirli parçalara ayrılarak saklama için hazırlanır. İhtiyaç Sahiplerine Dağıtım: Kurban edilen hayvanların eti, öncelikle ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu dağıtım genellikle yerel camilerde veya dernekler aracılığıyla yapılır. İhtiyaç sahipleri, genellikle yerel yetkililere veya ilgili kuruluşlara kayıt yaptırarak kurban etinden faydalanabilirler. Aile İçi Paylaşım: Kurban eti, aile içinde de paylaştırılır. Kurban kesen aileler, etin bir kısmını kendi ihtiyaçları için ayırır ve geri kalanını akraba, komşu ve dostlarıyla paylaşır. Bu paylaşım, birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren önemli bir adımdır. Misafirlere Sunma: Kurban Bayramı, aile ve dostların bir araya geldiği özel bir zaman dilimidir. Bu nedenle, kurban eti genellikle aile ziyaretlerinde ve misafirliklerde sunulur. Misafirlere kurban eti ikram etmek, birlikte olmanın ve paylaşmanın bir ifadesidir. Kurallara Uygun Paylaşım: Kurban eti paylaşımı yapılırken, dini kurallara ve adalet ilkesine uygun davranılması önemlidir. Eti hak eden kişilere eşit ve adil bir şekilde dağıtmak, Kurban Bayramı'nın ruhuna uygun hareket etmek anlamına gelir.,

Kurban eti paylaşımı, bir toplumda birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir geleneğin bir parçasıdır. Bu süreç, hem maddi yardım ihtiyacı olanlara destek olmayı hem de birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçlar. Kurban Bayramı, bu değerleri yaşatan ve paylaşımın önemini vurgulayan anlamlı bir bayramdır.