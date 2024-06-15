Kurban Bayramı’nda Tekirdağ Saray ilçesi 06.15’de, Şarköy ilçesi 06.20’de bayram namazını kılacak

15 Haziran 2024 21:05 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:08

4 gün sürecek Kurban Bayramı 19 Haziran’da sona erecek. Zilhiccenin 10.günü başlayan Kurban Bayramı’na saatler kala il ve ilçelerde bayram namazı saatleri merak ediliyor. Tekirdağ ilçelerinin bayram namazı saatleri haberimizin devamında yer almaktadır.

TEKİRDAĞ SARAY İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Güneş doğduktan yaklaşık 50 dakika sonra kılınan bayram namazını Tekirdağ Saray ilçesi 06.15’de kılacak.

TEKİRDAĞ ŞARKÖY İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Müslümanlar, bayram namazından sonra Allah’ın rızasına ermek için kurban kesecekler. Tekirdağ Şarköy ilçesi 06.20’de bayram namazı ibadetini gerçekleştirecek.

“Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için rableri nezdinde ecirleri vardır; onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir.” (BAKARA/274)

KURBAN KESİLDİKTEN SONRA NAMAZ KILINMALI MI?

Kurban kestikten sonra namaz kılınması gerekmez. Ama kurban kesildikten sonra iki rekat nafile namaz kılmak sevaptır. Namazdan sonra, kurban kesilirken okunan duayı okumalı ve “Ya Rabbi, İbrahim aleyhisselamın kurbanını kabul ettiğin gibi, benim kurbanımı da kabul eyle.” denmelidir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE TEKİRDAĞ’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tekirdağ’da bayram namazı 06.24’de kılınacak.