Kurban Bayramı’nın bayram namazı Ankara Mamak ilçesinde 05.59’da, Etimesgut ilçesinde 06.00’da ve Sincan ilçesinde 06.01’de kılınacak

15 Haziran 2024 20:40 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:30

Zilhiccenin 10.günü kutlanan Kurban Bayramı bu sene 16 Haziran Pazar gününe denk gelmekte. 2 rekat kılınan bayram namazı erkek müslümanlara farzdır.

Kurban Bayramı bayram namazı Ankara Mamak ilçesinde 05.59’da kılınacak.

Ankara Etimesgut ilçesinde bayram namazı 06.00’da kılınacak.

Ankara Sincan ilçesinde bayram ezanı 06.01’de okunacak.

“Biz, büyükbaş hayvanları da sizin için Allah’ın (dininin) işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Şu hâlde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah’ın ismini anınız (ve kurban ediniz). Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı çıktığında) onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen/gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.” (Hac 22/36)

KURBAN NASIL KESİLİR?

Önce diz boyunca çukur kazılır. Kurbanın gözleri bağlanır. Kıbleye dönük ve sol yanına yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir.

İki ön ve bir arka ayakları, uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur.

Sonra, bismillahi Allahü ekber diyerek, deveden başka hayvanın, boğazından kesilir. Bismillahi derken, h harfini belli etmek gerekir. Belli edince, Allahü teâlânın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz.

H harfini açıkça belli etmezse, Allahü teâlânın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur, yenmez. Bismillahirrahmanirrahim demek de caizdir. Fakat evlâ olanı, (Bismillahi Allahü ekber) demektir.

Besmele çekildikten sonra kurbanı hemen kesmek gerekir. Besmele çekildikten sonra ara verilmez ara verilirse tekrar besmele çekilmesi gerekir.

Bir hayvanı iki kişi kesecekse ikisi de besmele çekmelidir.

Besmele çekmek unutulursa zararı yoktur, kasten besmele çekilmezse haramdır. Hayvanı ensesinden kesmek haramdır.

Dilsiz ve sünnetsizin kurban kesmesi mekruhtur.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ANKARA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Kurban Bayramı namazı 06.05'de kılınacak.