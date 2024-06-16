Kurban eti ile kavurma yapılırken, tuz ve baharatların ocaktan alınmadan önce eklenmelisi gerekiyor

16 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 15:18

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Kurban etiyle yapılan kavurmanın lezzetini artırmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor.

En önemli adımlardan biri, tuz ve baharatların ocaktan alınmadan önce eklenmesi.

Bu sayede baharatlar ve tuz, etle daha iyi harmanlanır ve lezzeti artırır.

TUZ VE BAHARAT KAVURMAYA NE ZAMAN EKLENMELİ?

Kavurma yaparken tuz ve baharatları eklemenin doğru zamanı nedir sorusu bayramın gelmesi ile beraber gündem oldu.

Bu malzemelerin son aşamada eklenmesi, baharatların ve tuzun ete daha iyi nüfuz etmesini sağlar.

Özellikle tuz, etin sertleşmesini önlemek için pişirme sürecinin sonunda eklenmelidir.

Kimyon, karabiber ve kekik gibi baharatlar, kavurmaya özel bir aroma katar.

Bu baharatları son aşamada ekleyerek lezzetli bir kavurma yapabilirsiniz.