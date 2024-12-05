Küresel pazarda güven sağlayan Emsa Jeneratör

05 Aralık 2024 17:29 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 17:31

Türkiye’nin jeneratör sektöründe köklü bir yer edinmiş olan EMSA Jeneratör, 1977 yılında EAS Elektro Motor olarak faaliyetlerine başlamış ve 1982’de ilk jeneratörünü üreterek üretime geçmiştir.

EMSA Jeneratör: Enerji Sektöründe Güvenle Başlayan ve Küresel Pazarda Büyüyen Bir Marka



1995-1998 yılları arasında İstanbul/Sancaktepe’de kurduğu fabrikasıyla ihracata adım atarak küresel enerji ihtiyacına çözüm sunmaya başlamıştır. 2015 yılında Eskişehir’de açılan modern tesisinin ardından, 2024 itibariyle faaliyete geçen yeni tesisiyle EMSA Jeneratör, Türkiye​ ve dünya genelinde kesintisiz enerji sağlama konusunda güvenilir bir marka haline gelmiştir.

Profesyonel Ekip ve Müşteri Odaklı Yaklaşım

EMSA Jeneratör, alanında uzman kadrosu tarafından üretilen jeneratörlerle iç ve dış pazarda güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Şirket, üretim aşamasından satış sonrası destek hizmetlerine kadar müşteri memnuniyetini ön planda tutmakta; müşterilerinin beklentilerini anlayarak onların ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır. Gelen talepler doğrultusunda hazırladığı özel projelerle müşteri odaklı yaklaşımını her zaman geliştiren EMSA Jeneratör, her adımda müşteri memnuniyetine odaklanmaktadır.

Geniş Ürün Çeşitliliği ve 7/24 Teknik Destek

Dizel jeneratörlerden doğalgazlı jeneratörlere, hibrit güç santrallerinden mobil jeneratörlere, ikinci el jeneratörlerden kiralık jeneratörlere kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan EMSA Jeneratör, ayrıca ışık kuleleri, twin dizel jeneratörler ve araç içi/araç altı jeneratörler gibi özel çözümler de sunmaktadır. Müşterilerinin tüm gereksinimlerini karşılamak amacıyla satış öncesi keşiften satış sonrası kurulum hizmetlerine kadar, 7/24 teknik destek sağlayan bir ekiple çalışmaktadır.

Küresel Pazarda İlerleme ve İhracatta Güçlü Performans

Küresel bir marka olma hedefiyle yoluna devam eden EMSA Jeneratör, 2023 yılında Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği en çok ihracat yapan firmaların yer aldığı onur listesine girmiştir. Ayrıca, 2023 yılı itibariyle ISO İkinci 500 ve TİM İlk 1000 İhracatçı listelerinde de bulunarak sektördeki başarısını kanıtlayan şirket, bugün 6 kıtada 102 ülkeye ihracat yaparak dünya çapında saygın bir konuma sahiptir.

Çevre Bilinci ve Kalite Standartlarına Bağlılık

ISO 9001 Kalite Sertifikası ve çevre dostu üretim süreçlerini gösteren CE Belgesi’ne sahip olan EMSA Jeneratör, fabrikalarında çevre koruma önlemlerini önceliklendirerek faaliyet göstermektedir. İklim krizinin ciddiyet kazandığı günümüzde çevre dostu üretim anlayışıyla fark oluşturan şirket, sürdürülebilirlik konusunda sektörde örnek olmaktadır. EMSA Jeneratör, çevresel sorumluluğuyla hem mevcut hem de gelecek nesiller için doğa dostu bir üretim yaklaşımı benimsemektedir.

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