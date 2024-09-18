Kürk Mantolu Madonna filminin başrolünü Salih Bademci oynayacak

18 Eylül 2024 09:48 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 09:52

Sabahattin Ali’nin romanı olan Kürk Mantolu Madonna film oluyor. Başrolünün kim olacağı da netleşti. Filmin çıkacağı tarih heyecanla beklenirken Enes Ateş yönetmenliğini yapacak.

Kürk Mantolu Madonna romanının film olması okuyucu ve izleyici de büyük ses getirdi. Birçok projede yer alan Salih Bademci​ yeni bir rol ile karşımıza çıkacak.

Raif Efendi’yi canlandıracak olması sosyal medyada da beğenildi ve "Bu rol için doğmuş olmalı" gibi yorumlar yapıldı.

KÜRK MANTOLU MADONNA FİLM Mİ OLUYOR, OLDU MU?

Sabahattin Ali’nin efsane romanlarından biri olan Kürk Mantolu Madonna, sinemaya geliyor. Filmin yönetmenliğini Enes Ateş yapacak ve senaryosunu Mert Dikmen yazdı.

Heyecanla beklenen filmin Almanya çekimleri Babelsberg Studio’da gerçekleşecek. Aralık ayında ise yayınlanması bekleniyor.

BAŞROLÜ KİM OYNAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin ana karakteri olan Raif Efendi'yi Salih Bademci oynayacak. Filmdeki kadın başrolün kim olacağı henüz netleşmezken kısa sürede o ismin de belli olması bekleniyor.