Kürşad Oğuz kimdir? Halk TV Program Müdürü neden ifadeye çağırıldı?

29 Ocak 2025 15:23 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 15:27

Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz'un gözaltına alınarak ifadeye götürüldüğü açıklandı. Vatandaşlar tarafından Kürşad Oğuz kimdir, neden gözaltına alındı sorularının cevapları araştırılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklanan bilgilere göre "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" ve "kişiler arasında konuşmalarının dinlenmesi ve kayda alınması" suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Barış Pehlivan, Halk TV sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alınmıştı.

Seda Selek ve Serhan Asker'e adli kontrol talebi gelirken yeni bir gelişme daha yaşandı. Ortaya çıkan bilgilere göre Halk TV Program Müdürü Kürşad Oğuz gözaltına alındı.

KÜRDAŞ OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, 1973 yılında Çankırı'da dünyaya geldi.

Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

1955 yılında gazeteciliğe başlayan Kürşad Oğuz, Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Haftasonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü yaptı.

Daha sonra Habertürk bünyesine geçerek internet sitesinde yayın koordinatörlüğü Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü gibi görevlere geldi. Kürşad Oğuz Halk TV'de ise program müdürü olarak çalışıyor.

KÜRŞAD OĞUZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Başsavcılık tarafından Kürşad Oğuz'un ifadelerinin alınması amacıyla savcılıkta hazır edilmeleri için Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.