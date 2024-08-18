Kurtdereli güreşleri Balıkesir'in Karesi ilçesinde yapılıyor

18 Ağustos 2024 14:07 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 14:30

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 64. Kurtdereli Yağlı Güreşleri, 16 Ağustos 2024 tarihinde başladı.

İlk olarak 1959 yılında yapılan güreşler "Dünya Şampiyonu" unvanına sahip olan ünlü Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın anısına düzenleniyor.

Vatandaşlar tarafından güreşlerin nerede düzenlendiği ise merak edildi.

KURTDERELİ GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?

Kurtdereli Yağlı Güreşleri, Balıkesir'in Karesi ilçesinde bulunan Kurtdere Er Meydanı'nda düzenleniyor.

KURTDERELİ GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI 2024?

64. Kurtdereli Güreşleri'nin kazananı 18 Ağustos Pazar günü düzenlenecek olan başpehlivanlık güreşlerinin ardından belli olacak.