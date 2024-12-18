Kuruluş Osman Altuga karakterini Murat Göçmez oynuyor

18 Aralık 2024 16:53 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:13

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Altuga adında yeni bir karakter dahil oluyor. İzleyiciler tarafından karakteri oynayan Murat Göçmez kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı sorularının cevapları merak ediliyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı 6. sezonuyla yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman dizisine yeni bir karakter dahil oluyor.

Dizinin izleyiciler tarafından yeni katılan Altuga karakterinin kim olduğu merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN ALTUGA KİM?

Kuruluş Osman dizisinde Altuga karakterini ünlü oyuncu Murat Göçmez oynayacak.

Ünlü oyuncu en son bu sezon başlayan ve kısa süre ardından ekranlara veda eden Kötü Kan dizisinde rol almıştı.

MURAT GÖÇMEZ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Murat Göçmez, 26 Nisan 1994 yılında Hatay'da dünyaya geldi.

30 yaşında olan ünlü oyuncu 2018 yılında "Ufak Tefek Cinayetler" adlı dizide rol alarak kariyerine başladı.

Daha sonra sırayla Zalim İstanbul, Atiye, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Kötü Kan ve Marnali adlı yapımlarda rol aldı.