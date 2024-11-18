Kuşum Aydın kaç yaşında? İşte Kuşum Aydın’ın hayatı

18 Kasım 2024 11:37 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:39

Kuşum Aydın, Aramızda Kalmasın programının konuğu oldu. Kuşum Aydın’ın canlı yayına katılmasının ardından kendine özgü tarzıyla dikkat çeken şarkıcıya dair araştırmalar hız kazandı.

Gerçek adı Muharrem Aydın Uğurlular olan Kuşum Aydın, Aramızda Kalmasın programının bugünkü konuğu oldu. Şarkıcının kaç yaşında ve nereli olduğu merak konusu oldu.

KUŞUM AYDIN KİMDİR?

1 Temmuz 1966 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Muharrem Aydın Uğurlular bir diğer adıyla Kuşum Aydın, üniversite hayatına Marmara Üniversitesi​ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümünde başladı.

Daha sonra Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek mezun olan Kuşum Aydın, yönetici olma idealiyle İstanbul​ Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi aldı.

Müzik hayatına stüdyolarda vokallik yaparak atılan Kuşum Aydın, Sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artırırken bu çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı.

KUŞUM AYDIN KAÇ YAŞINDA?

Sahne performansları ve albümleriyle bilinen Kuşum Aydın, 58 yaşındadır.

KUŞUM AYDIN’IN VİDEO KLİPLERİ NELER?

Kıskıvrak

Haydi Yoluna

Aşka Geldim

Gelin Olasın

Ben Seninim

Kuşum

Vallahi

Kalbim Buz Gibi

Kim Tutar Seni?

Vururum

Kırmızı Kart

Benim Gibi

Şeker

Evlenme

Çika Çika

Moda

Yaranamıyoz

Benden Günah Gitti

Uçur Beni (Ay Ay)

Şeker Alalım