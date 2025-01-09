Kutsal Damacana 5 Zombi filminin çıkacağı tarih kesinleşti
Kutsal Damacana serisi yeni bir yapımla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce gösterim tarihi değişen Kutsal Damacana 5 Zombi filminin çıkacağı tarih merak ediliyor.
Birçok ünlü ismin de yer aldığı Kutsal Damacana serisinin 5. filmi Kutsal Damacana 5: Zombi, filminin çıkış tarihi ve konusu merak ediliyor.
KUTSAL DAMACANA 5 ZOMBİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Daha önce gösterim tarihi ertelenen Kutsal Damacana 5: Zombi, 17 Ocak'ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Filmde Diva Bülent Ersoy’un da zombi olarak yer alacağı öğrenilirken setten fotoğraflar sosyal medyanın ilgisini çekti.
KUTSAL DAMACANA 5 ZOMBİ KONUSU NE?
Filme konuk oyuncu olarak Oğuzhan Uğur da katılıyor.
Filmin senaryosu Şafak Sezer tarafından yazılırken, yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturdu.
Filmde Fikret, Asım ve Papaz Artin ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı zombi ordusuna karşı verdiği savaş anlatılıyor.