Kutsal Damacana 5 Zombi filminin çıkacağı tarih kesinleşti

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

09 Ocak 2025 23:26 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 23:27

Kutsal Damacana serisi yeni bir yapımla sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce gösterim tarihi değişen Kutsal Damacana 5 Zombi filminin çıkacağı tarih merak ediliyor.