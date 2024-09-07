Kuyumcular hafta sonu cumartesi açık olurken pazar günleri hizmet vermiyor

07 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 11:36

Altın, mücevher gibi değerli takı eşyası almak isteyenler hafta sonu kuyumcular açık mı, kapalı merak ediyordu. Cumartesi ve pazar günleri kuyumcu işlerini gerçekleştirmek isteyenler için hafta sonu çalışma saatlerini derledik.

Hafta sonu kuyumcularda alım ve satım yapmak isteyen vatandaşlar cumartesi günü açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

Kuyumcu dükkanları genellikle pazar günleri kapalı oluyor.

KUYUMCULAR CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI?

Altın, gümüş gibi değerli eşyaları almak isteyenler cumartesi günleri alışverişini yapabilirken pazar günleri bu işlemini gerçekleştiremez. Dükkanlar pazar günleri genel olarak kapalı oluyor.

09.00'da açılan dükkanlar 19.00'da kapanıyorken dükkan sahibinin kararına göre değişiklik gösterebilir.

KUYUMCULAR HAFTA SONU KAPALI MI?

Dükkanlar genel olarak cumartesi günü açık olurken pazar günleri kapalı oluyor. Alım ve satım işlemi yapmak isteyenler cumartesi günü veya haftanın ilk günü olan pazartesi işlemlerini yaptırabilir.

KUYUMCULAR RESMİ TATİLDE ÇALIŞIYOR MU?

Özel günlerde resmi tatil ilan edilirken bir sisteme bağlı olmamasından dolayı kuyumcuların bazıları kapalı bazıları açık oluyor.

Resmi tatilde çalışma durumu kuyumcu dükkanının sahibinin kendi kararına bağlıdır.