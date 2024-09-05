KYK 5. tip yurt odaları 2-4 kişilik olurken fiyatı 756 TL

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 11:33 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:42

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bugün KYK yurt sonuçları duyuruldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından gelen açıklama sonrasında 5. ve 4. tip odada kalmaya hak kazanan adaylar kaç kişilik olduğunu ve özelliklerini araştırmaya başladı.

Milyonlarca öğrencinin gündeminde YKS tercihlerinin arından KYK sonuçları yer aldı. Bugün erişime açılmasıyla beraber 5. tip odalarda kaç kişi kalabiliyor gündeme gelirken kayıt işlemleri de gündeme geldi. KYK 5. YURT ODA TİPLERİ KAÇ KİŞİ KALABİLİYOR? 5. tip yurtlarda 2-4 aralığında öğrenci sayısı olurken en lüks olan 6. tip odanın bir altında yer alıyor. Diğer oda türlerine göre daha konforlu olan odada banyo bulunuyor. KYK 5. TİP ODA ÖZELLİKLERİ VE ÜCRETİ NEDİR? Geçtiğimiz günlerde %50 gelen zam sonrasında ücretler değişti. 510 TL olan oda ücreti 765 TL'ye çıktı. İlgili Haberler KYK 6. tip odalarda genelde 2 kişi kalınıyorken güncel fiyatı 855 TL KYK yurt yedek, sonuçlarda kişinin asil listede yer almadığı anlamına geliyor KYK yurt ilk kayıt ücretleri yatırıldıktan sonra taahhütname onayı yapılması gerekiyor