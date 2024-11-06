KYK burs alabilirsiniz ne demek? Sonuçların açıklanmasının ardından gündeme geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Kasım 2024 09:02 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:25

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 2024-2025 KYK burs ve kredi başvurularının açıklandığını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından KYK burs alabilirsiniz ifadesinin ne demek olduğu öğrenciler tarafından merak edildi. Sonuç ekranında bu ifade yer alıyorsa burs almaya hak kazanmışsınız anlamına geliyor.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 8-13 Ekim tarihleri arasında alınan burs/kredi başvurularının sonuçları 5 Kasım 2024 tarihinde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler KYK burs alabilirsiniz ne demek sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KYK BURS ALABİLİRSİNİZ NE DEMEK? KYK burs başvurusu yapan öğrenciler sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebiliyor. Sonuç ekranında "KYK burs alabilirsiniz" ifadesi yer alan öğrenciler burs almaya hak kazanıyor. Eğer bu ifade yer almıyor ise KYK burs almaya hak kazanamadığınız anlamına geliyor. TAAHHÜTNAME ONAYI EN SON NE ZAMAN YAPILIYOR? KYK burs ve kredi kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapmaları gerekiyor. İlk kayıt ücretini ve taahhütname onayı öğrencilerin 7 Eylül saat 23.00'a kadar e-Devlet üzerinden onaylamaları gerekiyor. Kayıt işleminde sorun yaşayan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destek hattı üzerinden yardım alabiliyor. KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK? KYK bursları öğrencilerin kendi adlarına özel olarak açılan Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakımına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödemeler yapılıyor. Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.



📌8 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın.



Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZpic.twitter.com/OGxc7NzZNO — Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) İlgili Haberler KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı! Sonuçlar nasıl öğrenilir? KYK burslarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu KYK kredisi faizli mi? Geri ödemesi ne zaman başlıyor?