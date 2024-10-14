KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor

14 Ekim 2024 08:51 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:02

GSB tarafından öğrencilere verilen KYK bursunun başvuruları 8-13 Ekim tarihinde alınmıştı. Binlerce öğrencinin heyecanla beklediği burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak henüz belli olmadı.

KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

Gençlik ve Spor Bakanlığı​ tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen bursların bu sene ne zaman yatacağı merakla beklenirken gözler başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

8 Ekim'de başlayan süreç 13 Ekim'de sonlandı.

2024 yılında 8 Ekim günü başlayan süreç 13 Ekim 23.59'a kadar sürdü. Geçen yıl başvurular ekim ayında alındı ve sonuçlar kasım ayında açıklandı.

Bu sene de sonuçların kasım ayında erişime açılması bekleniyor. GSB​ tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

GSB KYK BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Burs ve kredi almak isteyen adaylar başvuruda bulundu. Süreci tamamlayan adaylar ise e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlara erişebilecek.

Burs ve kredi almaya hak kazananlar ise e- Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamalıdır.

KYK BURSU NE ZAMAN YATAR, HANGİ AYDA?

Bu yıl ilk kez burs alacak olan öğrenciler müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme alabiliyor. T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10. günlerinde ödeme yapılacak.