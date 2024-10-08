KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

08 Ekim 2024 11:37 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:40

KYK burs ve kredi başvurularının 8 Ekim Salı (bugün) itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla verilen burslar için değerlendirme süreci merak konusu oldu.

KYK​ burs​ ve Kredi​ başvuruları, e-Devlet​ üzerinden alınıyor. Başvuru​ sırasında öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim bilgilerine bilgiler talep edilerek bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak değerlendiriliyor.

KYK BURS KİMLERE ÇIKAR? KYK BURS İÇİN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?

Bakanlık tarafından belirlenen KYK bursu için öncelikli öğrenciler şu şekildedir;

Şehit çocukları veya kardeşi,

Gazi çocukları veya kendisi,

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

ÖSYM sınavında sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler öncelikli öğrenci statüsünde değerlendiriliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilerek bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak doğrulanıyor.

Yapılan değerlendirme sonucunda maddi gelir durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilirken, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi veriliyor.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim Salı (bugün) itibarıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve Kredi başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmakta.