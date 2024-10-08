Açık öğretim öğrencileri KYK burs ve kredisine başvuramıyor
Binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından açık öğretimde okuyan öğrencilerin burs ve kredi başvurusu yapıp yapamayacağı gündem oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 8 Ekim tarihinde başladı.
Başvuruların başladığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle duyurdu.
Öğrenciler tarafından açık öğretimde okuyanların KYK burs ve kredisine başvuru yapıp yapamayacağı araştırılıyor.
AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ?
KYK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yalnızca örgün öğretim öğrencilerine burs ve kredi imkanları sunuluyor.
Bu kapsamda açık öğretim öğrencileri KYK burs ve kredi imkanına başvuru yapamıyor.
UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ KREDİ/BURS ALABİLİR Mİ?
Açık öğretim fakültelerinde okuyan öğrencilerde olduğu gibi uzaktan eğitim gören öğrencilerde KYK burs ve krediden faydalanamıyor.
KYK BURS/KREDİ KİMLER BAŞVURABİLİR?
KYK tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programında okumaya devam eden öğrenciler ve yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşlar burs ve kredi başvurusu yapabiliyor.
Öncelikli olarak burs verilecek olan öğrenciler ise şöyle:
- Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
- Gazinin kendisi veya bekar çocukları
- Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
- Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
- Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
- Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler