Açık öğretim öğrencileri KYK burs ve kredisine başvuramıyor

08 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:06

Binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu. Yapılan duyurunun ardından açık öğretimde okuyan öğrencilerin burs ve kredi başvurusu yapıp yapamayacağı gündem oldu.

KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu! 2024 yılında yatacak miktar belli oldu

KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu! 2024 yılında yatacak miktar belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı​ (GSB) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuruları 8 Ekim tarihinde başladı.

Başvuruların başladığını Gençlik ve Spor Bakanı​ Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle duyurdu.

Öğrenciler tarafından açık öğretimde okuyanların KYK burs​ ve kredisine başvuru yapıp yapamayacağı araştırılıyor.

AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİSİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ?

KYK'nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre yalnızca örgün öğretim öğrencilerine burs ve kredi imkanları sunuluyor.

Bu kapsamda açık öğretim öğrencileri KYK burs ve kredi imkanına başvuru yapamıyor.

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ KREDİ/BURS ALABİLİR Mİ?

Açık öğretim fakültelerinde okuyan öğrencilerde olduğu gibi uzaktan eğitim gören öğrencilerde KYK burs ve krediden faydalanamıyor.

KYK BURS/KREDİ KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK tarafından açıklanan bilgilere göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programında okumaya devam eden öğrenciler ve yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşlar burs ve kredi başvurusu yapabiliyor.

Öncelikli olarak burs verilecek olan öğrenciler ise şöyle: