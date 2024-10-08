KYK kredisi çıkarsa alma zorunluluğu bulunmuyor
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya yaptığı açıklamayla KYK burs ve kredilerinin başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu sorusunu merak etmeye başladı.
Üniversitede eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs/kredi imkanı sunuluyor.
2024 yılı KYK burs ve kredi başvurularının başlamadığı ise bugün Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından açıklandı.
Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler KYK kredisi çıkarsa almak zorunlu mu sorusunun cevabını merak etmeye başladı.
KYK KREDİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU?
KYK burs ve kredi başvurularının gerçekleştirilmesinin ardından ilerleyen günlerde sonuçlar GSB tarafından ilan ediliyor.
Sonuçların ilan edilmesi ile birlikte öğrenciler burs veya kredi seçeneklerinden bir tanesini almaya hak kazanıyor.
KYK kredisi çıkan öğrencilerin isteklerine bağlı bir şekilde iptal etme hakkı bulunuyor.
KYK KREDİSİ HERKESE ÇIKIYOR MU?
KYK bursu sadece belli sayıda ve gereklilikleri karşılayan öğrencilere veriliyor.
KYK kredisi ise başvuru şartlarına uyan bütün öğrencilere GSB tarafından veriliyor.
KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
KYK'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kredinin kesileceği durumlar şöyle:
- Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma
- Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
- Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme
- Öğretim kurumunun kapatılması
- Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması
- Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması
- Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içerisinde çekmemesi
- Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması