KYK kredisi çıkarsa alma zorunluluğu bulunmuyor

08 Ekim 2024 10:17 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 10:41

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sosyal medya yaptığı açıklamayla KYK burs ve kredilerinin başvurularının başladığını duyurdu. Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler KYK kredi çıkarsa almak zorunlu mu sorusunu merak etmeye başladı.

KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu! 2024 yılında yatacak miktar belli oldu

KYK burs ve kredi başvurularının başladığı duyuruldu! 2024 yılında yatacak miktar belli oldu

Üniversitede eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine Gençlik ve Spor Bakanlığı​ (GSB) Kredi​ Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından burs/kredi imkanı sunuluyor.

2024 yılı KYK​ burs​ ve kredi başvurularının başlamadığı ise bugün Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak​ tarafından açıklandı.

Başvuruların başlamasının ardından öğrenciler KYK kredisi çıkarsa almak zorunlu mu sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

KYK KREDİ ÇIKARSA ALMAK ZORUNLU MU?

KYK burs ve kredi başvurularının gerçekleştirilmesinin ardından ilerleyen günlerde sonuçlar GSB tarafından ilan ediliyor.

Sonuçların ilan edilmesi ile birlikte öğrenciler burs veya kredi seçeneklerinden bir tanesini almaya hak kazanıyor.

KYK kredisi çıkan öğrencilerin isteklerine bağlı bir şekilde iptal etme hakkı bulunuyor.

KYK KREDİSİ HERKESE ÇIKIYOR MU?

KYK bursu sadece belli sayıda ve gereklilikleri karşılayan öğrencilere veriliyor.

KYK kredisi ise başvuru şartlarına uyan bütün öğrencilere GSB tarafından veriliyor.

KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre kredinin kesileceği durumlar şöyle:

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme

Öğretim kurumunun kapatılması

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alınması

Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması

Öğrencinin hesabına yatırılan krediyi altı ay içerisinde çekmemesi

Öğrencinin gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması