KYK burs ilk 2 aylık ödemeleri başladı! Ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu

18 Kasım 2024 10:26 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:31

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre bugün KYK ilk 2 aylık burs ödemeleri hesaplara geçecek. GSB tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan burs ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih ise netleşti.

KYK burslarında toplu ödeme beklentisi: Öğrencilere üç aylık burs ödemesi yapılacak mı?

KYK burslarında toplu ödeme beklentisi: Öğrencilere üç aylık burs ödemesi yapılacak mı?

T.C. kimlik numarası 0, 2, 4, 6, 8'le bitenlerin KYK bursunun ne zaman yapacağı belli oldu

T.C. kimlik numarası 0, 2, 4, 6, 8'le bitenlerin KYK bursunun ne zaman yapacağı belli oldu

2024​ yılı burs/kredi miktarları baz alındığı için lisans öğrencilerine verilecek olan 2.000 TL ödemeler bugün itibarıyla hesaplara geçecek.

Milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alan burs ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih de duyuruldu.

KYK BURS​ İLK ÖDEME NE ZAMAN YATACAK 2024?

KYK burs ve kredisi alan öğrencileri sevindiren haber geldi. Ekim ayından itibaren geçerli olan 2 aylık ödemeler bugün itibarıyla başlıyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ T.C. KİMLİK NUMARASI SON RAKAMINA GÖRE YATACAK

Ödemeler T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılırken 18-22 Kasım aralığında hesaplara geçecek. T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” olan öğrencilere 18 Kasım’da, “2” olan öğrencilere 19 Kasım’da, “4” olan öğrencilere 20 Kasım’da, “6” olanlara 21 Kasım’da, “8” olan öğrencilere ise 22 Kasım’da burs/kredi ödemesi gerçekleştirilecek.

GSB tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"2024-2025 eğitim dönemi için burs ve öğrenim kredisi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere eğitim yılı başı olan Ekim ayından geçerli olmak üzere 2 aylık burs/kredi ödemelerine başlandı."