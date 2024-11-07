T.C. kimlik numarası 0, 2, 4, 6, 8'le bitenlerin KYK bursunun ne zaman yapacağı belli oldu

07 Kasım 2024 14:11 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 15:02

2024-2025 eğitim öğretim yılının KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Başvuruların açıklanmasının ardından öğrenciler T.C.'ye göre KYK burs ne zaman yatacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KYK bursunun ödemeleri T.C. kimlik numarasına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK burs başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın" ifadelerini kullandı.

Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler T.C.'ye göre KYK burs ne zaman yatacak sorusunun cevabını merak etmeye başladı.

T.C.'YE GÖRE KYK BURS NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredileri öğrencilerin T.C. kimlik numaralarına göre her ayın 6 ila 10'u arasında hesaplarına yatırılıyor.

İlk defa başvuran öğrenciler geçtiğimiz sene ekim ve kasım aylarının ödemelerini toplu bir şekilde aldı.

Bu sene de ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin toplu bir şekilde yapılması bekleniyor.

Ancak konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

T.C.'NİN SONU 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 İLE BİTENLERE KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre T.C. kimlik numarasının son "0" olanlar her ayın 6'sınde burslarının ödemelerini alacak.

T.C. kimlik numaralarının sonuna göre KYK burslarının yatma günleri şöyle: