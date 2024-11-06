KYK burs ücretleri ne kadar? 2024 GSB kredi ödemesi

06 Kasım 2024 16:06 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 16:14

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen KYK burs ve kredilerde başvuru sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin faydalanacağı burs ödemelerinin hesaplara yatacağı miktar da merak konusu oldu. Sonuçlar 5 Kasım'da erişime açıldı.

KYK burslarının hangi durumlarda kesildiği belli oldu

KYK burslarının hangi durumlarda kesildiği belli oldu

KYK kredi ve burs başvuruları 8 Ekim'de başlamıştı. Binlerce öğrenci başvuru yaparken sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu.

Sonuçların açıklanmasının ardından KYK burs ve kredi ücretinin ne kadar olduğu araştırıldı.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 senesinde lisans ve ön lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL verilirken yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL ödeme yapılıyor.

2025 yılında uygulanacak ücretler hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

HEM KYK BURS HEM KREDİ ALABİLİR MİYİM?

5 Kasım günü açıklanan sonuçlara göre öğrenciler burs alıyorken kredi de alabiliyor. Fakat kredi alan öğrenci burs almaya hak kazanamaz.

KYK BURS İLK ÖDEME NE ZAMAN?

İlk kez burs veya kredi alacak olan öğrenciler normal eğitim ve öğrenim süresince ödeme alacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10. günleri aralığında ödeme alacak.

Burs alacak olanlar burs ve kredi başvuru sonuçlarını e- Devlet üzerinden öğrenebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ SONUÇ EKRANI