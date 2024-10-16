KYK burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor

16 Ekim 2024 11:01 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:08

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçları birçok öğrenci tarafından araştırılıyor. 13 Ekim tarihine kadar burs başvurularını tamamlayan binlerce aday gözlerini sonuç ekranına çevirdi.

İlk defa bir yükseköğrenim programına kayıt olan ya da bir programa devam eden ara sınıf öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla verilen KYK bursları için bekleyişe başladı.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları 13 Ekim Pazar günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuruları ekim ayında başlamış ve sonuçlar kasım ayında açıklanmıştı.

Buna göre; 2024-2025 KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da kasım ayında açıklanması bekleniyor.

KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıklamıştı.

KYK burs ödemelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı henüz belli olmadı.