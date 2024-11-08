KYK burs taahhütname onayı süresi bugün sona eriyor: Taahhütname nereden yapılır?
KYK taahhütnamelerinin süresi burs alan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, KYK burs taahhütname onayı için süre belli oldu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yapılan duyurunun ardından, KYK taahhütname onayının nasıl yapılacağı araştırılıyor. 2024-2025 KYK burs ödemeleri öncesinde öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayı vermeleri gerekiyor.
KYK BURS TAAHHÜTNAME SÜRESİ NE KADAR?
KYK burs taahhütname sürelerina dair araştırmalar hız kazandı. Kredi ve Yurtlar Kurumu taahhütname onayları 8 Kasım Cuma (bugün) saat 23.59’a kadar yapılacak.
KYK BURS TAAHHÜTNAMESİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.
KYK Taahhütname Onayı İçin Tıklayınız.