KYK burs taahhütname onayı süresi bugün sona eriyor: Taahhütname nereden yapılır?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

08 Kasım 2024 12:54 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:57

KYK taahhütnamelerinin süresi burs alan öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, KYK burs taahhütname onayı için süre belli oldu.