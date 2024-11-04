KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Geçen yıl kasım ayında duyurulmuştu

04 Kasım 2024 13:43 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 14:00

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen KYK burs ve kredilerin başvuru süreci 13 Ekim'de sona erdi. 2024-2025 yılı KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor.

VGM burs başvuru şartlarına göre hem KYK hem VGM bursu alınamıyor

VGM burs başvuru şartlarına göre hem KYK hem VGM bursu alınamıyor

KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

KYK ek yurt kayıt tarihi netleşti, o tarihe kadar kayıtlanma işlemleri tamamlanmalı

Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs sonuçlarında heyecan devam ederken başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklamayla beraber KYK burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenebileceğiz.

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN?

GSB tarafından verilen KYK burs ve kredi sonuçları henüz açıklanmadı. 2023 yılında başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde erişime açılmıştı. Bu yıl 13 Ekim'de biten başvuru sürecinin ardından sonuçların kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, e- Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile burs almaya hak kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek.

Bakan Bak'ın başvuru sürecinin bitiş tarihi ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Sevgili Gençler;GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz."

KYK BURS VE KREDİLERİ NE ZAMAN HESABA YATAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen ödeme ekim ayına göre geriye dönük şekilde yatırılıyor. Burs ödemeleri her ayın 5'ine kadar hesaplara geçmiş olurken T.C. kimlik numarasının son hanesine göre değişiklik gösteriyor.

KYK HEM BURS HEM KREDİ ALINIR MI 2024?

Burs alan öğrenciye kredi çıkarken, kredi alan öğrencilere burs ödemesi yapılamıyor.

Burs alan öğrenci kredi alabilir fakat kredi alan öğrenci burs alamaz.

KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KYK BURS TAAHHÜTNAME ONAYLAMA NASIL YAPILIR?

Burs almaya hak kazanan adaylar ilk olarak e- Devlet sistemine giriş yapmalıdır. "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" kısmına giriş yaptıktan sonra onay işlemleri gerçekleşmektedir.