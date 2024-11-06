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KYK burslarının hangi durumlarda kesildiği belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:08
KYK burslarının hangi durumlarda kesildiği belli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burslarının hangi durumlarda kesileceği merak konusu oldu.

KYK burs başvurularının henüz başlamamasıyla beraber Kredi Yurtlar Kurumu burslarının hangi durumlarda kesileceği Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.

KYK BURSLARI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burslarının kesilme nedenleri şunlardır;

Başarısız Olma

Öğretim kurumundan ayrılma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma

Kayıt Dondurma, Ders Kaydı Yapmama

Kayıt Yenilememe

KYK yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma

Kesin hükümle mahkum olma

KYK burslarının hangi durumlarda kesildiği belli oldu - 1. Resim

ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR SÜRE BOYUNCA VERİLİYOR?

KYK kredi (Öğrenim Kredisi) geri ödemeli olarak öğrenim süresi boyunca verilmekte.

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Kaynak: TGRT Haber

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