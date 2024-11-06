KYK burslarının hangi durumlarda kesildiği belli oldu
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burslarının hangi durumlarda kesileceği merak konusu oldu.
KYK burs başvurularının henüz başlamamasıyla beraber Kredi Yurtlar Kurumu burslarının hangi durumlarda kesileceği Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.
KYK BURSLARI HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burslarının kesilme nedenleri şunlardır;
Başarısız Olma
Öğretim kurumundan ayrılma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma
Kayıt Dondurma, Ders Kaydı Yapmama
Kayıt Yenilememe
KYK yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alma
Kesin hükümle mahkum olma
ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR SÜRE BOYUNCA VERİLİYOR?
KYK kredi (Öğrenim Kredisi) geri ödemeli olarak öğrenim süresi boyunca verilmekte.