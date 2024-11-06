KYK burslarının hangi durumlarda kesildiği belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

06 Kasım 2024 12:06 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:08

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla her yıl verilen KYK burslarının hangi durumlarda kesileceği merak konusu oldu.