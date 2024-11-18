KYK Bursu ne kadar yatacak? İki aylık burs ödemesi yapılacak

18 Kasım 2024 10:36 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:45

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Burs almaya hak kazanan öğrenciler, hesaplarına yatacak ödeme miktarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

Eskişehir feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

KYK burs ilk 2 aylık ödemeleri başladı! Ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu

KYK burs ilk 2 aylık ödemeleri başladı! Ne zaman hesaplara geçeceği belli oldu

KYK bursu için taahhütnamelerini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ilk defa burs​ ve kredi​ başvurusunda bulunan öğrenciler, iki aylık ödeme alacak.

KYK BURSU NE KADAR YATACAK?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs ve kredi alacak öğrenciler, tek seferlik ekim ve kasım aylarını kapsayan iki aylık ödeme alacak.

2024 yılı burs ve kredi miktarları baz alınarak lisans öğrencilerine 2000 lira, yüksek lisans öğrencilerine 4000 lira ve doktora öğrencilerine 6000 lira üzerinden iki aylık para ödenecek.

KYK BURSU ÖDEMELERİ NASIL ALINIR?

KYK burs ve kredi için ödemeler Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak.