KYK bursunun 12 ay boyunca verilip verilmediği gündem oldu

06 Kasım 2024 11:54 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 11:55

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından KYK burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından KYK bursu 12 ay mı veriliyor sorusu gündeme geldi. KYK bursu öğrenim süresi boyunca öğrencilere veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü(KYK) tarafından yükseköğrenim gören öğrencilere maddi olarak destek vermek amacıyla verilen 2024-2025 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları 5 Kasım Salı günü açıklandı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 8 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı unutmayın" ifadelerini kullandı

Sonuçların açıklanmasının ardından KYK bursunun 12 ay boyunca verilip verilmediği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.

KYK BURSU 12 AY BOYUNCA MI VERİLİYOR?

KYK bursları öğrencilerin öğrenim süresi boyunca düzenli olarak 12 ay boyunca yatırılıyor.

Öğrencilerin bursları öğrenim sürelerinin bittikleri yılın haziran ayında sona eriyor.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere ödemeler müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere yapılıyor.

Geçtiğimiz yıl KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin ekim ve kasım ayı ödemeleri aralık ayında toplu olarak yatırılmıştı. Bu sayede öğrenciler toplam 3 aylık toplu ödeme almıştı.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu sene de aynı durumun geçerli olacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ödemeler ise öğrencilere T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılıyor.

KYK BURSU NE KADAR 2024?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre 2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için ise 6 bin liraya çıkarıldı.