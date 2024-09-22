22 Eylül 2024 19:41 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 20:12

KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından burs ve kredi başvuruları gündem oldu. Öğrenciler tarafından KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrenim düzeylerine göre öğrencilere farklı miktarlarda burs ve kredi imkanları sunuluyor.

Milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen KYK kredi ve burs başvurularının ne zaman yapılacağı ise gündem oldu.

KYK KREDİ,BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024-2025?

KYK tarafından kredi ve burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz yıl başvurular 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Bu sebepten dolayı da KYK kredi ve burs başvurularının 2024 Ekim ayının ortalarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS, KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıl kredi ve burs başvuruları KYK tarafından 14 Kasım tarihinde açıklanmıştı.

Bu sebepten dolayı da 2024-2025 eğitim öğretim yılında da yine kasım ayı içerisinde sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

KYK KREDİ, BURS NE KADAR OLDU 2024-2025?

2023-2024 eğitim öğretim yılı için kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için ise 6 bin lira olarak açıklanmıştı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında bu miktarın artması bekleniyor.

Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

KYK tarafından verilen burs ve kredi miktarları öğrencilere müracaat ettikleri eğitim öğretim yılı başı itibarıyla otomatik olarak yatıyor.

Kredi ve burslar öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına bağlı olarak her ayın 6 ve 10'u arasında öğrencilere veriliyor.