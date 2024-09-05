KYK yedek yurt sonuçlarının 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor

05 Eylül 2024 14:59 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:00

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milyonlarca öğrencinin beklediği KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Asil listede yer almayan öğrenciler KYK yedek yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor.

5 Eylül itibarıyla erişime açılan KYK yurt başvuru yerleştirme sonuçlarının sonra yedek listede olan adaylar yedeklere sıranın ne zaman geleceğini beklemeye başladı.

GSB tarafından duyurulan sonuçlarla beraber asil listede olarak kalmaya hak kazananlar belli oldu. Yedek listede olanlar için ise bekleyiş sürüyor.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Bugün sabah saatlerinde açıklanan KYK başvuru sonuçları sonrasında asil listede olarak odalarda kalmaya hak kazanan öğrenciler netleşti.

e- Devlet platformunda yedek listede olduğunu gören adaylar ise sonuçların açıklanacağı tarihi ve günü beklemeye başladı.

Kayıt hakkı kazananların işlemlerini tamamlayacağı süre 7 Eylül 23.59'da sona ererken boş kalan kontenjanlara ve yurt kapasitesine göre yedek listede olanlar yerleştirilecek.

Yerleştirme sonuçlarının kayıt işlemlerinin sona ermesinden birkaç gün sonra belirlenmesi beklenirken bir süre sonra yurttan ayrılanların yerine de yedek listeden öğrenci getirilebiliyor. Bu nedenle ilk yerleştirmenin ardından gelecek olan resmi açıklamalar beklenmelidir.

Belirlenen tarihlerde yedek adaylar için sonuçlar açıklanıyor. Öğrenciler "GSB yurt başvuru sonucu" üzerinden sık sık kontrol yapmalıdır.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN SON?

5 Eylül'de açıklanan başvuru yerleştirme sonuçlarından sonra adaylar e- Devlet üzerinden kayıt işlemlerini 7 Eylül 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Kaydın tamamlanması için ilk ücretin ödemesi ve e- Devlet sisteminden taahhütname onayının alınması gerekmekte.

KYK YURT İLK KAYIT ÖDEMESİ NASIL, NEREDEN YAPILIYOR?

Asil listede olarak kalmaya hak kazananlar ilk ücretini "Yurt Kayıt İşlemleri" kısmından tamamlarken taahhütname onayı alması gerekiyor.

İşlemlerin ardından istenilen belgeler yurt müdürlüğüne verilmelidir.