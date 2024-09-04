KYK yurt başvuru sonuçları e- Devlet üzerinden duyurulacak

04 Eylül 2024 15:31 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 15:34

KYK yurt sonuçlarının açıklanması beklenirken henüz duyurulmadı. GSB yurt başvuruları 20 Ağustos'ta başlarken 24 Ağustos'ta sonlanmıştı. Öğrenciler ise KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor.

Geçtiğimiz günlerde %50 oranda zam yapılan KYK yurtları için başvuru yapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe gözünü çevirirken geçen sene 13 Eylül'de duyurulmuştu.

Bu yıl sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

GSB yurt başvuru sonuçları henüz erişime açılmazken eylül ayı içerisinden kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de erişime açılırken bu yılın tarihi netleşmedi. Başvurular 20 Ağustos ile 24 Ağustos aralığında alınırken kısa süre içerisinde sonuçların duyurulması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Başvuruların sonuçlanmasının ardından e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile erişim sağlanacakken Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" butonu ile kolay şekilde sonuçlar öğrenilecek.

ZAMLI GÜNCEL YURT ÜCRETLERİ

Yurt ücretlerine %50 zam yapılırken fiyatlarda değişikliği gidildi. 685 TK depozito farkı ödenecek ve ödemeyenlerin kayıtları silinecek.

Tip 1 517.50 TL'ye, Tip 2 ve Tip 3 607.50 TL'ye, Tip 4 720 TL'ye, Tip 5 765 TL'ye çıkarken Tip 6 855 TL olacak.

KYK TİP 1,2,3,4,5,6 ODALARININ ÖZELLİKLERİ VE FARKLARI

6 tip oda bulunurken 1. ve 2. tip odalar genelde 6-8 öğrencilik olurken sabah ve akşam yemeği veriliyor.

3. ve 4. tip odalarda ise odanın genişliğine bağlı olarak 2-4 kişi kalabiliyorken çalışma masası, buzdolabı gibi eşyalar bulunuyor.

5. ve 6. tip odalar en yüksek fiyata sahip olurken 1-2-3 kişi kalabiliyor ve banyo bulunuyor.