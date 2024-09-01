Son dakika | KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı! İşte yeni yurt ücreti tarifesi

01 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:07

KYK yurt başvuruları bu gece 23.59’da sona erecek

KYK yurt başvuruları bu gece 23.59’da sona erecek

Son dakika haberine göre KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam geldi. 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira yapıldı, 685 lira depozito farkı alınacak. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ ZAMLANDI

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Üniversite öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına zamlı fiyatlarla başlayacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı.

Daha önce 570 lira olan yurt ücreti 855 liraya çıktı.

685 TL de depozito farkı alınacak. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.