Son dakika | KYK yurt ücretleri yüzde 50 zamlandı! İşte yeni yurt ücreti tarifesi
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
01 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 18:07
Son dakika haberi: KYK yurt ücretleri için yüzde 50 zam yapıldı. 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira oldu. İşte yeni yurt ücreti tarifesi...
Son dakika haberine göre KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam geldi. 570 lira olan yurt tipinin ücreti 855 lira yapıldı, 685 lira depozito farkı alınacak. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.
KYK YURT ÜCRETLERİ ZAMLANDI
2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldı. Üniversite öğrencileri yeni eğitim öğretim yılına zamlı fiyatlarla başlayacak.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının sona ermesiyle KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı.
Daha önce 570 lira olan yurt ücreti 855 liraya çıktı.
685 TL de depozito farkı alınacak. 15 Eylül'e kadar depozitoyu ödemeyen öğrencilerin kaydı silinecek.
Kaynak: tgrthaber.com