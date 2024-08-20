KYK yurt başvuruları 24 Ağustos tarihine kadar sürerken ücretler belli olmadı

20 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:26

YKS yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından öğrenciler GSB KYK yurt başvurularının tarihini bekliyordu. Bugün itibarıyla başlayan başvurular ne zaman son gün araştırılırken adaylar yurt oda ücretlerini de merak ediyor.

GSB KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başvurular 20 Ağustos itibarıyla başladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sonuçlar da erişime açılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ BELLİ OLDU MU 2024?

Ücretler henüz duyurulmazken geçtiğimiz senenin fiyatları şöyleydi:

Tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL.

GSB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

KYK yurtlarında ücretsiz olarak kalabilecek adaylar arasında Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar yer alıyor.

Örgün eğitim veren kuruma kayıtlı olmak, Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması, Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması başvuru şartlarından bazılardır.

KYK YURT BAŞVURU NASIL NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.