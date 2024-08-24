KYK yurt başvuruları bu gece 23.59’da sona erecek
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapılan duyuruyla beraber 20 Ağustos günü yurt başvuruları başlamıştı. Milyonlarca öğrenci adayının heyecanla beklediği sürecin ardından kyk yurt başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek araştırılıyor.
ÖSYM yerleştirme işlemlerinin bitmesinin ardından öğrenciler yurt başvuru işlemlerini tamamlıyor. 24 Ağustos itibarıyla sona erecek olan başvuru döneminin saat kaçta biteceği ise merak konusu oldu.
KYK YURT BAŞVURULARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?
20 Ağustos'ta başlayan dönem 24 Ağustos Cumartesi günü biterken adaylar 23.59'a kadar işlem yapabilecek.
YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair tarih paylaşılmazken bugün işlemler sona eriyor.
Kısa süre içerisinde de adaylarla sonuçların paylaşılması bekleniyor.
2024 YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru yapabilirken şifre ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yapacak.
Şifresi olmayanlar ise PTT şubelerine giderek şifresini alabilecek.
YURT ÜCRETLERİ 2024 KAÇ TL?
Bu senenin ücretleri duyurulmazken geçtiğimiz yıl fiyatlar şöyleydi:
Tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL.