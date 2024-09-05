KYK yurt ilk kayıt ücretleri yatırıldıktan sonra taahhütname onayı yapılması gerekiyor

05 Eylül 2024 11:18 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:29

GSB tarafından 5 Eylül 2024 tarihinde KYK yurt sonuçları açıklandı. Yurt sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk kayıt ücretinin ne olduğu ve yatırıldıktan sonra yapılması gerekenler gündeme geldi.

29 Ağustos 2024 tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bugün (5 Eylül 2024) açıklandı.

Yurt başvurularının açıklanmasının ardından öğrenciler ilk kayıt ücretinin ne olduğunu ve yatırıldıktan sonra yapılması gerekenleri merak etmeye başladı.

KYK YURT İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR, NE KADAR?

KYK yurt ilk kayıt ücreti ilk defa yerleşen öğrencilerden alınıyor.

Bu ücretin içinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunuyor.

KYK yurt ilk kayıt ücreti öğrencilerin kaldıkları yurtlara göre değişiklik gösteriyor.

Öğrencilerin ilgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranından kayıt işlemlerinin ardından bu ücreti yatırmaları gerekiyor.

KYK YURT TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

KYK Yurt ilk kayıt ücretleri yatırıldıktan sonra öğrencilerin e-Devlet'te yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapması gerekiyor.

KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

GSB tarafından açıklanan bilgilere göre yurt kayıt işlemleri 7 Eylül tarihinde sona erecek.

Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlamaları daha sonra da ilk kayıt ücreti ve taahhütname onayını vermeleri gerekiyor.