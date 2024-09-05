KYK yurt kayıtları e-Devlet üzerinden yapılıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Eylül 2024 11:31 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:48

GSB tarafından 2024 KYK Yurt kayıtlarının başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK yurt kayıtlarının nasıl yapılacağı ve ilk kayıt ücretinin nereye yatırılacağı öğrenciler tarafından merak edilmeye başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GBS) tarafından 29 Ağustos-2 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen KYK yurt kayıt başvuruları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler başvuruların nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. KYK YURT KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre KYK yurt kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Öğrencilerin ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan sonra e-Devlet sisteminde yer alan "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı vermesi gerekiyor. GSB tarafından öğrencilerin işlemlerini en geç 7 Eylül 2024 saat 23.59'a kadar yapması gerektiği açıklandı. KYK YURT İLK KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR? KYK yurt ilk kayıt ücretleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ödenebiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası ATM'lerinden kartsız işlemler bölümünün altında yer alan eğitim ödemeleri seçeneğinden T.C. Kimlik Numarası ile ilk kayıt ücreti ödemesi yapılabiliyor. İlgili Haberler KYK yurt yedek, sonuçlarda kişinin asil listede yer almadığı anlamına geliyor KYK yurt ilk kayıt ücretleri yatırıldıktan sonra taahhütname onayı yapılması gerekiyor KYK 5. tip yurt odaları 2-4 kişilik olurken fiyatı 756 TL