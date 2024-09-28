La Isla programının çekimleri Çanakkale'de başlıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Eylül 2024 17:34 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 17:43

Acun Ilıcalı'nın Survivor programı uzun yıllardır televizyon ekranlarında beğeni toplarken yeni sezon çekimlerinin nerede olacağı da merak konusu oldu.

Survivor​ programının Çanakkale​'de çekileceğine dair artan iddialar sonrasında Bayramiç​'te parkur kurulumu sosyal medyada dolaşıma girdi. Acun Ilıcalı'nın Survivor 2025 programının Türkiye'de çekilmesiyle ilgili iddialara kış aylarında ülkemizde çekilmesinin zor olacağını söyleyerek cevap verdi. SURVİVOR 2025 ÇANAKKALE'DE Mİ ÇEKİLİYOR, NEREDE ÇEKİLECEK? Çanakkal Bayramiç'te parkurların kurulduğu ana tanık olanlar fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. İzleyiciler ise Survivor programının Çanakkale'de çekileceğini düşündü. La Isla programının çekimleri Bayramiç'te başladı. Program konsept olarak Survivor yarışmasına benziyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı La Isla tanıtımıyla çekimlerinin Türkiye'de gerçekleştiğini duyurdu. Paylaşımda yer alan ifadeler şöyle oldu: "İşte çekimleri ülkemizin birbirinden güzel şehirlerinde gerçekleşen, Amerika’nın en büyük televizyon kanallarından biri olan Telemundo’da yayınlanacak projemiz “La Isla’nın” tanıtımı" 2025 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR? Geçen sene yayınlandığı bölümlerle beğeni toplayan yarışmanın yeni sezon tarihi netleşmedi. Her sene olduğu gibi ocak ayında ekranlara gelmesi bekleniyor. İlgili Haberler Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Yiğit İnandı evlendi! Instagram bu pozlarla sallandı Survivor Evrim Keklik, Fenerbahçe'ye küfredilen marşı paylaştı! Gelen eleştiriler sonrası kendini savundu