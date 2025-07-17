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 | Sumru Tarhan

Labubu yasaklandı mı? Kısa sürede dünyanın her yerinde ses getirdi

Tüm dünyada karşımıza çıkan labubu oyuncakları sosyal medyada da dolaşıma girdi. Kısa sürede herkesin satın aldığı labubu yasaklandı mı merak edilirken TikTok'ta viral olmaya devam ediyor.

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Labubu yasaklandı mı? Kısa sürede dünyanın her yerinde ses getirdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 14:24

Bir anda başlayan labubu bebek oyuncak furyası kısa sürede aracılığıya yayıldı. Dünyanın her yerinde satın alınan oyuncaklar Çin merkezli Pop Mart şirketi tarafından üretilen oyuncak olarak biliniyor.

LABUBU YASAKLANDI MI?

TikTok'ta gündem olan labubu bebekler moda ikonları tarafından kullanılırken kısa bir süre içerisinde herkes tarafından kullanılmaya başladı. Birçok ünlü yabancı ismin çantalarına veya pantolonlarına taktığı oyuncak bebekler çirkin ama tatlı olarak görüldü. Bazı kişiler neden satış rekoru kırdığını anlamazken bazı kişiler çok severek satın aldı.

Labubu yasaklandı mı? Kısa sürede dünyanın her yerinde ses getirdi

Labubu bebekler bazı ülkelerde yasaklandı iddiaları artarken 'de yasaklanmadı fakat ithalatlarının kısıtlanması gündeme taşındı. Mağaza içi satışların geçici olarak durdurulması konuşuluyor. Nedeni ise müşteri ve çalışan güvenliği olarak belirtildi. Adil bir dağıtım sistemi uygulamak adına durdurulduğu söyleniyor.

Labubu yasaklandı mı? Kısa sürede dünyanın her yerinde ses getirdi

LABUBU OYUNCULAR ZARARLI MI?

Son günlerde popülerliği artan labubu bebeklerin herhangi bir fiziksel zarar durumu bulunmuyorken bazı psikologlar bu furyanın kişilerde takıntı hissini ortaya çıkardığını söyleyerek fazla ilginin zararlı olabileceğini savunuyor. Ürün kısa süre içerisinde furya haline geldi ve dünyanın her yerinde satılmaya başlandı.

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ETİKETLER
#İngiltere
#tiktok
#Labubu Bebek
#Pop Mart
#Oyuncak Modası
#Bebek Zarfının
#Aktüel
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