LDLC ASVEL- Anadolu Efes maçı ne zaman? Yayınlanacağı kanal netleşti

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

28 Kasım 2024 15:43 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:08

THY Avrupa Ligi'nin 12.haftasında Anadolu Efes, Fransız ekibi LDLC ASVEL ile mücadele edecek. Müsabakanın tarihi ve yayınlanacağı kanala dair araştırmalar hız kazandı. Avrupa Ligi'nde 6 galibiyeti olan Anadolu Efes, bu maç ile Avrupa kupalarındaki 848.karşılaşmasını oynayacak.