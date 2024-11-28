LDLC ASVEL- Anadolu Efes maçı ne zaman? Yayınlanacağı kanal netleşti
THY Avrupa Ligi'nin 12.haftasında Anadolu Efes, Fransız ekibi LDLC ASVEL ile mücadele edecek. Müsabakanın tarihi ve yayınlanacağı kanala dair araştırmalar hız kazandı. Avrupa Ligi'nde 6 galibiyeti olan Anadolu Efes, bu maç ile Avrupa kupalarındaki 848.karşılaşmasını oynayacak.
Anadolu Efes-LDLC ASVEL karşılaşmasının tarihine dair araştırmalar devam ediyor. Euroleague'de oynadığı 11 maçtan altısını üstünlükle tamamlayan Anadolu Efes, Fransız basketbol takımı LDLC ASVEL'i yenerek puan durumunu yükseltmek istiyor.
ANADOLU EFES-LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN?
Anadolu Efes, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 12.haftasında LDLC ASVEL ile mücadele edecek. LYON kentindeki LDLC Arena'da gerçekleşecek olan müsabaka, 29 Kasım Cuma günü (yarın) TSİ 23.00'te başlayacak.
ANADOLU EFES- LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes-LDLC ASVEL maçı için geri sayım başladı. Fransa'da düzenlenen müsabaka, beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.
ANADOLU EFES'İN KAÇINCI MAÇI?
Bu maç ile Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 848.maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, 1979-1980 sezonundan günümüze kadar Avrupa Arenası'nda çıktığı 846 maçın 478'inde galibiyet elde etti.