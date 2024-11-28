MediaMarkt’ta ‘Branda Yırtma’ için geri sayım başladı!
28 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:49
MediaMarkt’ın her yıl geleneksel hale getirdiği Branda Yırtma etkinliği için geri sayım başladı. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı, MediaMarkt’ın Branda Yırtma etkinliğinin bu yılki konukları olacak.
Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, her yıl heyecanla beklenen ‘Şahane Cuma’ya bu yıl da damgasını vurmaya hazırlanıyor. MediaMarkt’ta ‘Şahane Cuma’, 28 Kasım Perşembe akşamı, MediaMarkt’ın İstanbul Levent mağazasında, Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı’nın brandayı yırtmasıyla başlayacak. Tüketicilerin geniş ürün yelpazesiyle teknoloji ihtiyacını karşılayan MediaMarkt, Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı çiftinin katılımıyla ‘Şahane Cuma’ya etkileyici bir başlangıç yapacak.