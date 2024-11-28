MediaMarkt’ta ‘Branda Yırtma’ için geri sayım başladı!

28 Kasım 2024 15:48 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:49

MediaMarkt’ın her yıl geleneksel hale getirdiği Branda Yırtma etkinliği için geri sayım başladı. Fırat Albayram ve Ceyda Kasabalı, MediaMarkt’ın Branda Yırtma etkinliğinin bu yılki konukları olacak.