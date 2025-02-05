Leganes - Real Madrid maç kadrosu ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Arda Güler ilk 11 başlayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

05 Şubat 2025 17:00 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 14:17

İspanya Kral Kupası'nın çeyrek final mücadeleleri bugün başlıyor. Çeyrek final maçları kapsamında bugün (5 Şubat 2025 Çarşamba) Real Madrid, Leganes karşısında deplasmana çıkacak. Leganes-Real Madrid maçının muhtemel 11'leri ve maç kadrosu belli oldu. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin milli futbolcu Arda Güler'i ilk 11'de başlatacağı tahmin ediliyor.

Real Madrid'de son dönemlerde işler istenildiği gibi gitmiyor. Eflatun-beyazlılar geçtiğimiz gün La Liga kapsamında oynanan Espanyol karşılaşmasından 1-0 mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından İspanyol basınında teknik direktör Carlo Ancelotti eleştirilerin hedefi oldu. Bugün ise Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçları kapsamında Leganes ile karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar, Leganes karşısında alacakları galibiyet ile Espanyol yenilgisini unutturmayı planlıyor. LEGANES-REAL MADRİD MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11 Real Madrid'in defansının kilit isimlerinden olan Antonio Rudiger karşılaşmada forma giymeyecek. Yıldız futbolcunun Espanyol maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisi hala devam ediyor. Rudiger'in yanı sıra eflatun-beyazlıların diğer stoperi David Alaba'da sakatlığı nedeniyle maçta oynamayacak. Sezon aşında çapraz bağları yırtılan Daniel Carvajal ve Eder Militao'da karşılaşmada yer almayacak. Leganes-Real Madrid maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor: Leganes: Soriano; Altimira, Rosier, Gonzalez, Nastasic, Cruz; Raba, Neyou, Tapia, Rodriguez; De La Fuente Real Madrid: Lunin; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Mendy; Valverde, Modric; Guler, Brahim, Vinicius; Endrick LEGANES-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? İspanya Kral Kupası çeyrek final maçları kapsamında oynanacak olan Leganes-Real Madrid karşılaşması bugün Türkiye saati ile 23:00'da başlayacak. LEGANES-REAL MADRİD HANGİ KANALDA? İspanya'nın başkenti Madrid şehrinde bulunan Municipal Butarque Stadyumu'nda oynanacak olan Leganes-Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak. İlgili Haberler Arda Güler'li Real Madrid farklı kazandı: Tam 6 gol! Cristiano Ronaldo efsaneleştiği Real Madrid'e göz kırptı: Köklerine dönmek istiyor İspanyol futbolunda da 'yapı' tartışması çıktı! Real Madrid, Mbappe'ye tekme sonrası isyan bayrağı açtı!