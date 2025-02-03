Leganes - Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Kral Kupası'nda çeyrek final maçları başlıyor

03 Şubat 2025 15:21 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:46

Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final maçları kapsamında Leganes ile 5 Şubat 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala gözler milli futbolcu Arda Güler'e çevrildi. Arda Güler'in Leganes-Real Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın maç kadrosu belli oldu.

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İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadeleleri ile kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid çeyrek finalde Leganes karşısında deplasmana çıkacak.

Eflatun-beyazlılar son 16 turunda Celta ile karşı karşıya gelmişti. Real Madrid karşılaşmadan 5-2 galibiyet ile ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Leganes ise son 16 turunda Almeria ile karşılaştı. Leganes rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Kupanın favorilerinden olan eflatun-beyazlıların maçının başlamasına saatler kaldı.

Taraftarlar tarafından karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

ARDA GÜLER LEGANES-REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in 5 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 23:00'da oynanacak olan Leganes-Real Madrid karşılaşmasında ilk 11'de olması bekleniyor.

Yıldız futbolcu İspanya Kral Kupası'nın başlamasıyla birlikte daha çok süre almaya başladı.

Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında övgülerine devam ediyor. Milli futbolcumuzun performansını arttırmaya devam etmesi durumunda Rodrygo'dan formayı çalma ihtimali de bulunuyor.

LEGANES-REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Real Madrid'de karşılaşma öncesinde sezonu kapatan Daniel Carvajal ve Eder Militao'nun sakatlığı bulunuyor.

Ayrıca Eduardo Camavinga ve Antonio Rüdriger'de karşılaşmada forma giymeyecek.

Ev sahibi takım Leganes'te ise sadece Enric Franquesa'nın sakatlığı bulunuyor.

Leganes-Real Madrid maçının muhtemel 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Leganes: Soriano; Altimira, Rosier, GonzaleZ, Nastasic, Cruz; Raba, Cisse, Neyou, Rodriguez; Munir

Real Madrid: Lunin; Vazquez, Asencio, Alaba, Garcia; Arda Güler, Valverde; Diaz, Bellingham, Vinicius; Mbappe