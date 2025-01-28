Arda Güler ısrarı! Xabi Alonso peşini bırakmıyor, bomba transfer için harekete geçildi

28 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 11:09

Real Madrid'de yeteri kadar süre alamayan milli yıldız Arda Güler için Xabi Alonso tekrar devreye girdi. Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in Arda Güler için tekrar nabız yoklayacağı konuşuluyor.

Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen’in başında bulunan İspanyol teknik adam Xabi Alonso’nun Arda Güler ısrarı sürüyor. Real Madrid’de yeteri kadar süre bulamayan Arda Güler için Carlo Ancelotti’ye tepkiler üst üste geldi. Real Madrid’den ayrılacağı düşünülen milli yıldız için Bayer Leverkusen tekrar devreye girecek.

ARDA GÜLER İLE YETİNMİYORLAR, BELLİNGHAM'I İSTİYORLAR

Bayer Leverkusen sadece Arda Güler'le yetinmeyecek. The Sun gazetesinin haberine göre Alman ekibi Arda Güler'in yanı sıra Bellingham'ı da kadrosuna katmak istiyor. Ancak bu Bellingham, Real Madrid'deki Jude değil. Onun Sunderland'da oynayan kardeşi Jobe Bellingham.

Leverkusen'in İngiliz ekibine bir teklif sunduğunu kaydeden gazete İngiltere Championship'te damga vuran Jobe'yi ne pahasına olursa olsun almak istiyor.

Sunderland maçlarına gözlemci de gönderen Bundesliga ekibi oyuncunun transferine karar verdi.